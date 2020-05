Sensations à Suzuka : trois vainqueurs différents lors des trois courses de WTCR

-

Si Johan Kristoffersson a pu terminer le week-end de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan en vainqueur, c'est Esteban Guerrieri qui a quitté Suzuka en tête du championnat à deux meetings de la fin.

Après avoir dû se contenter de la 10e place dans la course 2, le pilote Honda Esteban Guerrieri, qui évoluait sur la piste locale de la marque japonaise, est remonté pour suivre Kristoffersson (Volkswagen SLR ) dans la course 3. Ces points, ajoutés à sa victoire dans la Course 1, ont permis au pilote de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport de prendre la tête du championnat avec six points d'avance sur Norbert Michelisz, qui a lui remporté la Course 2 pour le BRC Hyundai N Squadra Corse.



Kevin Ceccon a complété le podium de la Course 3 dans des circonstances inhabituelles, lorsqu'il a profité d'une "mauvaise communication" de Tiago Monteiro. Le Portugais, pensant que la course s'était conclue sous régime de voiture de sécurité, s'est dirigé vers les stands par erreur depuis la troisième place. S'il a rapidement réalisé son erreur, il était trop tard dans la mesure où Ceccon, de l'équipe Mulsanne et Thed Björk, du Cyan Racing Lynk & Co, l'avaient dépassé.



En repassant devant Björk, Monteiro a reçu une pénalité de 10 secondes pour dépassement sous le safety car et a glissé au 15e rang au classement final. Ceccon, quant à lui, a été rétrogradé à la sixième place après avoir reçu une pénalité de cinq secondes pour un accrochage avec Rob Huff plus tôt dans la course. Björk a donc hérité de la troisième place, Gabriele Tarquini passant à la quatrième position, et Andy Priaulx prenant la cinquième place suite à sa lourde chute dans la Course 1.



Huff a signé son premier top 3 de 2019 avec la deuxième place dans la Course 2 au volant de sa Volkswagen Golf GTI R5 SLR VW Motorsport, tandis que Tarquini tenait tête à Ceccon, qui était en pleine remontée, pour la troisième place.



Mikel Azcona, le rookie du PWR Racing, a terminé huitième dans la Course 2, mais un départ raté l'a empêché de convertir son troisième meilleur chrono en qualification en un podium dans la Course 3 sur sa CUPRA.



