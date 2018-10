Esteban Guerrieri a obtenu deux podiums et démontré que son rythme n'a jamais été plus élevé en WTCR – World Touring Car Cup présenté par OSCARO. Cependant, un contact au début de la course 3 l'a empêché de vivre un week-end de rêve en Argentine.

Deuxième de la Course 1 et troisième de la Course 2 à la grille inversée, Guerrieri avait de grands espoirs de signer une seconde victoire en WTCR OSCARO en s'élançant de la deuxième ligne pour la Course 3. Mais un accrochage dans le premier tour a laissé sa Honda Civic Type R d'ALL-INKL.COM Münnich Motorsport en plan avec une suspension endommagée.

“Côté rythme, ce week-end a été mon meilleur de la saison, et c'était très satisfaisant de finir troisième de la Course 2, car je m'étais élancé huitième, j'ai été heurté assez violemment au début mais j'ai pu continuer pour obtenir ce bon résultat.”

“En Course 3, ma voiture a été incroyable dans le premier demi-tour. Malheureusement, j'ai voulu dépasser Norbi Michelisz, il a tourné et ma suspension a été pliée – c'était fini. Mais les progrès que nous avons faits avec la voiture aujourd'hui ont été excellents et cela me donne une grande confiance pour aller de l'avant.”

The post Sentiments mitigés pour Guerrieri malgré son “meilleur” week-end de WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.