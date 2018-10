Sept pilotes en lice pour le titre à Macao

Sept pilotes aborderont la WTCR Race of Macau encore mathématiquement en lice pour remporter le premier titre de l'histoire du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Gabriele Tarquini est en tête du classement avec 291 points, soit 39 points d'avance sur Yvan Muller et 53 points sur Thed Björk, qui s'est bien battu pour décrocher la huitième place d'une passionnante troisième course à Suzuka.



Pepe Oriola est quatrième au classement avec un écart de 64 points à surmonter. Jean-Karl Vernay, Esteban Guerrieri et Norbert Michelisz sont 5ème, 6ème et 7ème, à 75, 78 et 79 points de Tarquini.



Cependant, avec trois courses sur un circuit urbain reconnu comme très difficile, et 87 points à gagner, la bataille du championnat devrait se jouer jusque dans les derniers instants de la Suncity Group Macau Guia Race du 15 au 18 novembre.

