Shedden a désormais l’esprit de vainqueur en WTCR

Gordon Shedden n'entend pas s'arrêter de gagner en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Shedden a mis un terme à sa période de disette avec une belle victoire dans la course 3 lors de la WTCR Race of China-Wuhan ce mois-ci.



Désormais, le pilote Audi Sport Leopard Lukoil Team veut remettre cela à l'occasion de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan à Suzuka du 26 au 28 octobre.



"Whuhan fut un week-end brillant pour moi et l'équipe", a commenté l'Ecossais, triple champion du British Touring Car Championship. "Mon premier podium, ma première pole et ma première victoire, merci à Audi Sport, Leopard and Lukoil ainsi que WRT, j'espère que ce sera juste le début d'une belle série en cette fin de saison".

