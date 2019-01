Shedden : le WTCR sera encore plus relevé en 2019

Gordon Shedden est prêt à se tester dans "l'ultime championnat de supertourisme", alors qu'il s'apprête à s'engager pour sa seconde campagne en WTCR.

Shedden, trois fois champion britannique de voitures de tourisme, s'est imposé dans le WTCR au volant d'une RS 3 LMS du Audi Sport Leopard Lukoil Team pour sa première campagne internationale, avec une victoire en Chine comme point culminant de sa saison.



Il poursuivra au volant d'une Audi cette saison, alors qu'il prévoit de tirer parti de l'expérience acquise et des leçons retenues en 2018.



"Ça va être exceptionnel, le nec plus ultra», a déclaré Shedden. «Nous allons avoir le meilleur des pilotes de voitures de tourisme, de GT, des jeunes pilotes, un peu de tout et c'est génial."



"Notre saison consistait à jeter les bases de [2019]. À part Macau, je n'avais encore couru sur aucun autre circuit ; je suis convaincu que ce que nous avons appris, certes parfois difficilement, nous mettra en meilleure place pour cette nouvelle saison".



"Nous avons appris chaque week-end et tout cela a été ajouté à notre expérience. Je suis heureux que nous commencions [cette] année dans une meilleure position. Nous savons que tout le monde fera un pas en avant, mais je pense que nous serons également très performant dès le début, et que nous serons en meilleure position en 2019".



Le WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté by OSCARO débutera avec la WTCR Race of Morocco à Marrakech du 5 au 7 avril.

