Shedden présente son design de numéro « éclair », et salue l’initiative des promoteurs

Gordon Shedden a salué Eurosport Events, le promoteur du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, pour offrir aux pilotes l'opportunité de créer leur propre design de numéro.

Le triple champion de supertourisme britannique a récemment été annoncé en tant que pilote du Leopard Racing Team Audi Sport pour 2019, l'Ecossais s'apprêtant à porter son numéro familier, le #52, sur son Audi RS 3 LMS.



"C'est vraiment sympa que Eurosport Events et le WTCR nous permettent de développer notre marque", se réjouit Shedden. "Cette année, mon numéro 52 comporte des éléments assez sympas. Mon surnom est 'Flash', alors l'éclair est en bonne place. Et, pour y ajouter quelque chose de vraiment personnel, j'ai le tartan écossais qui contient le numéro 52. Et, très subtilement, ce tartan contient également l'indication Audi Sport en rouge, c'est assez sympa, et cela amène une part d'Ecosse".



Shedden a débuté récemment son programme de tests hivernaux sur l'Autódromo Internacional do Algarve près de Portimão. "Nous allons nous retrouver en course avant même de nous en apercevoir", continue-t-il. "Les gants seront mis, la visière baissée, et la bataille 2019 va débuter !"



Alors que les design individuels ne s'afficheront pas sur les côtés ou les pare-brises des voitures, en accord avec la réglementation technique FIA du WTCR OSCARO, ils pourront faire l'objet d'un certains nombre d'autres usages, comme les graphismes télévisuels ou du matériel pour les séances de dédicaces.

