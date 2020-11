C'est le point de vue de Michela Cerruti, directrice des opérations de Romeo Ferraris, dont l'entreprise construit l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR.



Elle s'exprimait à la suite du triomphe de Vernay sur le MotorLand Aragón le week-end dernier, le premier pour le Français et son équipe italienne cette saison.



"Nous étions confiants que ce moment arriverait cette année, et je pense que le fait qu'il se soit produit sur une piste nouvelle pour tout le monde, donne une plus grande valeur au succès," a déclaré Cerruti,. "En une journée, nous avons fait un grand travail technique, et à mon avis, Jean-Karl a construit la moitié de son succès en qualification, en terminant parfaitement le travail dimanche. Sans un contact malchanceux dans la course 2 qui l'a contraint à abandonner, nous aurions récolté plus de points."



"Je suis très fier de ce que nous avons réalisé, si l'on pense qu'au début de l'année, nous n'avions pas prévu de participer au WTCR cette saison. Obtenir notre troisième victoire dans la série de référence pour les courses de voitures de tourisme est une grande satisfaction pour nous et une fantastique récompense pour tous les efforts fournis pour être ici".



"Nous pouvons être heureux et très fiers de ce que nous faisons, de ce que nous réalisons en tant que très petite équipe", se réjouit Vernay. "J'étais vraiment concentré, j'ai fait un bon départ, un très bon départ et ensuite, je ne dirai pas que j'ai dû contrôler la course, mais la plupart du travail était déjà fait."



"Santi [Urrutia] était très rapide, il poussait fort. Mais je n'ai pas fait de grosse erreur et j'ai utilisé l'avantage de ma voiture pour garder l'avantage."