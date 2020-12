Lors de toutes les épreuves du WTCR, le TAG Heuer Best Lap Trophy, symbolisé par une montre TAG Heuer, est remis au pilote qui a réalisé le tour le plus rapide en course.



Les six gagnants du TAG Heuer Best Lap Trophy en 2020 sont les suivants :



WTCR RACE OF BELGIUM (CIRCUIT ZOLDER, 11-13 septembre):



NATHANAËL BERTHON (FRA)Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



WTCR RACE OF GERMANY (NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE, 24-26 septembre):



YANN EHRLACHER (FRA)Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



WTCR RACE OF SLOVAKIA (SLOVAKIA RING, 9-11 octobre):



NICKY CATSBURG (NLD)Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR (pictured)



WTCR RACE OF HUNGARY (HUNGARORING, 16-18 octobre):



NORBERT MICHELISZ (HUN)BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR



WTCR RACE OF SPAIN (MOTORLAND ARAGÓN, 30 octobre-1er novembre):



GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS



WTCR RACE OF ARAGÓN (MOTORLAND ARAGÓN, 13-15 novembre):



SANTIAGO URRUTIA (URY)Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



TAG HEUER BEST LAP TROPHY , LE BILAN :

BERTHON,CATSBURG, EHRLACHER, MAGNUS, MICHELISZ, URRUTIA 1