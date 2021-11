WTCR

Sochi - Mikel Azcona fait la différence dans le dernier tour, Yann Ehrlacher sacré champion 2021

Grace à superbe dépassement dans le dernier tour, Mikel Azcona a remporté la course 1 de la WTCR VTB Race of Russia. Parti huitième, le pilote espagnol a devancé Jean-Karl Vernay. Sixième de cette course, Yann Ehrlacher est devenu champion 2021 pour s'offrir sa deuxième couronne WTCR consécutive.

00:02:59, il y a 13 minutes