WTCR

WTCR - Rob Huff sans trembler à Sochi

WTCR - Quelques minutes après le succès de Mikel Azcona, Rob Huff a remporté sa première course de la saison lors de la Course 2 de la WTCR VTB Race of Russia. Dominateur de la dernière course de la saison, l'Anglais a fini devant Frédéric Vervisch, qui termine à la place de vice-champion derrière Yann Ehrlacher .

00:02:53, il y a une heure