Shimono, qui a remporté quatre victoires dans la catégorie Bronze au cours de la saison au volant d'une Honda Civic Type R TCR, court pour l'équipe Drago CORSE, l'équipe détenue et dirigée par l'ancien habitué du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA (WTCC), Ryo Michigami.



"C'est une très bonne nouvelle pour moi, c'est comme un pas de plus vers le WTCR, auquel je veux participer si j'en ai l'occasion", a déclaré Shimono, qui a commencé à courir dans la série monoplace Super FJ du Japon en 2019. "Et cette année, j'ai passé beaucoup de temps avec Tatiana [Calderon, qui court pour Drago CORSE en Super Formula]. Voir son attitude envers la course m'a aussi donné envie de défier le monde encore plus qu'avant".



Au sujet ses ambitions en WTCR, Shimono a déclaré "Bien sûr que j'aimerais courir en WTCR. Je ne fais de la course que depuis deux ans et je n'ai pas assez d'expérience. Mais si j'ai une chance, j'aimerais relever le défi. Mon mentor, Ryo Michigami, participait au WTCC et c'est aussi une raison importante pour moi de vouloir courir en WTCR. Je lui fais confiance, et Ryo a formé de nombreux jeunes pilotes japonais. Yuki Tsunoda, pilote de F1 l'année prochaine, est également un ancien pilote de Drago CORSE. Je me prépare pour ce jour".



À partir de 2021, le WTCR proposera un nouveau trophée pour reconnaître les performances des pilotes féminines qui participent à la série, le titreFIA WTCR Female Driver.



Photo : TCR Japon