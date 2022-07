Alors que Tiago Monteiro a rencontré des difficultés durant la séance de qualification de la WTCR Race of Portugal, hier à Vila Real, son équipier au sein du LIQUI MOLY Team Engstler, Attila Tassi, a gagné une immense opportunité pour la 100e course de WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Tassi s’est classé neuvième de la seconde phase de qualification, samedi, ce qui lui vaudra un départ en première ligne sur la grille partiellement inversée de la Course 2, ce dimanche après-midi.



Dans les rues mêmes où il a décroché sa première pole en WTCR il y a trois ans, le Hongrois a montré une excellente vitesse et s’est classé troisième de Q1 avant d’enregistrer le neuvième chrono de Q2, égalant sa meilleure qualification de la saison.



“Enfin, je suis de retour en Q2 pour la première fois depuis Pau – il semble que j’aime les circuits en ville”, a dit Tassi, qui s’était déjà élancé de la première ligne pour la seconde course en France au mois de mai.“J’ai senti que nous avions bien développé la voiture, séance après séance, et que j’avais le rythme pour viser la Q3, mais mon premier tour en Q2 n’a pas été génial : j’ai été un peu trop prudent, et j’ai touché le mur aussi. Puis, dans mon second run, j’ai perdu trop de temps dans le secteur 1 et bien que j’ai amélioré dans le secteur 2, ça ne semblait pas suffisant pour atteindre la Q3 et on a décidé de lever le pied. Deuxième sur la grille inversée est une belle récompense de nos efforts, et bien que je sois un peu déçu car je voulais vraiment aller en Q3 d’un autre côté nous avons une bonne opportunité.”



Tiago Monteiro est passé tout près de rejoindre son équipier Tassi en Q2, restant finalement bloqué en Q1 pour seulement 0.042s. Cela lui vaudra de partir de la 13e place.



À domicile, Monteiro a tout donné en qualification, mais, en dépit de tous ses efforts et de ceux de son équipe – qui a réussi à renvoyer la voiture en piste pour une quatrième tentative en Q1 –, il n’y a pas eu de miracle pour l’ex-pilote de Formule 1 qui n’est pas parvenu à trouver le set-up idéal pour sa Civic Type R TCR.



“Nous espérions beaucoup en arrivant ici, mais manquer la Q2 pour un si faible écart est très frustrant”, a dit le Portugais.“Mon rythme n’était pas fabuleux, et je devais lutter pour progresser. Mes mécaniciens du LIQUI MOLY Team Engstler a fait un travail incroyable, changeant les pneus suffisamment vite pour une donner un quatrième run en Q1 – je pense qu’ils ont été les seuls à le faire –, mais j’ai un peu surpiloté pour compenser le set-up. Quand tout n’est pas parfait sur une piste aussi exigeante et difficile, ça complique un peu les choses. Nous voulons quand même offrir un beau spectacle aux fans, nous sommes tellement contents de revenir ici. Je suis sûr que nous aurons deux courses passionnantes.”

Ad

WTCR Le programme du jour sur la WTCR Race of Portugal IL Y A 3 HEURES

WTCR Rapport de qualification WTCR : Urrutia roi de Vila Real avec une pole époustouflante au Portugal IL Y A 12 HEURES