Souvenez-vous quand… Björk revenait triomphalement après son crash en WTCR

Thed Björk s'est remis d'un énorme accident pour triompher dans les rues de Vila Real lorsque le WTCR / OSCARO a visité la ville du nord du Portugal en juin dernier. Voici un rappel de ce qui s'est passé à l'époque.

Rapport de course :Thed Björk prouvait qu'il était l'homme de la situation en remportant la course 3 dans les rues de Vila Real. Mato Homola devenait le neuvième vainqueur différent en 15 manches en remportant la course 2. Björk avait été impliqué dans le carambolage monstre au départ de la Course 1, sa Hyundai i30 N TCR prenant momentanément feu, ce qui à contraint son équipe YMR de travailler toute la nuit pour la réparer pour la deuxième qualification. Démontrant qu'il ne gardait aucune séquelle de son accident, Björk a décroché la pole position DHL pour la course 3 avant de décrocher son deuxième succès de la saison 2018. Le moment de gloire d'Homola était arrivé lors de la Course 2. Troisième sur la grille de départ à bord d'une PEUGEOT 308TCR du DG Sport Compétition, le Slovaque a fait fi de son manque de connaissance de la piste de Vila Real pour battre Yvan Muller, vainqueur de la Course 1, qui a attendu l'avant-dernier tour pour prendre son "joker" mais n'a pu empêcher Homola de prendre les commandes en revenant sur la piste. La victoire de Muller dans la Course 1 et sa deuxième place dans la Course 2 lui permettait tout de même de reprendre la tête du classement WTCR à la mi-saison devant Gabriele Tarquini. Pepe Oriola a impressionné avec des podiums de la Course 1 et de la Course 2.



Commentaire du vainqueur :"L'équipe a fait un travail fantastique", a déclaré Björk. "Ils ont travaillé toute la nuit pour réparer la voiture. Lors du premier tour que j'ai fait ce matin en Q1, ils m'ont acclamé, c'était tellement fantastique. J'ai eu un bon feeling toute la journée et j'ai oublié le gros accident de la veille. La voiture était extraordinaire, incroyable. J'avais la vitesse. Mais, regardez Norbert, il s'est fait mal à la main. Ce fut un week-end difficile à bien des égards. Je ne peux qu'être heureux de gagner, mais je suis aussi heureux d'être ici à Vila Real parce que les gens ici sont fantastiques. Le tour 'joker' ajoute du piquant à cette piste car elle il est très difficile de doubler ici. Je pense donc qu'avoir le tour joker ici est une bonne chose."



Rappel des résultats

DHL Pole Position Course 1 :Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

Vainqueur de la course 1 :Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR TCR

Meilleur tour de la course 1 :Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

DHL Pole Position Course 2 :Gordon Shedden (GBR) Audi RS 3 LMS

Vainqueur de la course 2 :Mato Homola (SVK) PEUGEOT 308TCR

Meilleur tour de la course 2 :Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

DHL Pole Position Course 3 :Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Vainqueur de la course 3 :Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Meilleur tour Course 3 :Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

TAG Heuer Best Lap Trophy:Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR Cupra

