Esteban Guerrieri revient sur les lieux de l'un de ses plus grands dépassements en WTCR - FIA World Touring Car Cup sur la Nordschleife du Nürburgring du 3 au 5 juin.

Au volant d'une Honda Civic Type R TCR équipée de Goodyear, le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a réalisé une manœuvre spectaculaire à l'extérieur sur Yvan Muller pour prendre la tête de la course 1 de la WTCR Race of Germany en septembre 2020.La manoeuvre était si belle qu'elle a été choisie et nominée pour la catégorie WTCR pour le vote de la#FIAActionoftheYear la saison dernière.En décrivant sa manoeuvre, l'Argentin a confié : "Je me souviens m'être retrouvé à analyser les données de 2019. Et je savais que ce virage, Aremberg, était un virage avec pas mal de grip sur le mouillé. Donc, je me suis lancé quand Yvan a fermé la porte à l'intérieur, j'ai contourné à l'extérieur dans le freinage et nous avons évolué côte à côte, en faisant patiner les roues à la sortie et sur la bordure. Mais c'était une de ces manœuvres qu'il fallait faire si mon intention était de gagner la course, ce qui a fini par payer, donc je suis très content de celle-là."Suivez ce lien pour voir le brillant dépassement de Guerrieri :Image : Eurosport Events