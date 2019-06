Souvenez-vous quand… les pilotes du WTCR s’attaquaient pour la première fois au Ring

La légende du supertourisme Yvan Muller fut le premier vainqueur sur le circuit le plus difficile du monde, ajoutant une troisième place en Course 3 à son triomphe en Course 1, pour se porter en tête du classement du WTCR / OSCARO sur la Nordschleife du Nürburgring la saison dernière (10 au 12 mai).

L'Argentin Esteban Guerrieri avait de son côté rejoint ses compatriotes, le grand Juan Manuel Fangio et le triple champion du monde des voitures de supertourisme José María López, avec sa première victoire sur la Nordschleife après belle performance dans la Course 2 devant Pepe Oriola, alors que Thed Björk remportait sa première victoire en 2018 dans la troisième manche pour compléter une épreuve mémorable pour le team YMR d'Yvan Muller.



Après avoir remporté la Course 1, le Français Muller s'est classé quatrième dans la Course 2 avant de terminer sur le podium de la Course 3 dans sa Hyundai i30 N TCR. Sa performance, couplée à un week-end noir pour l'ancien leader Gabriele Tarquini, lui a permis de prendre la tête du classement avec 19 points d'avance.



En revanche, l'Italien Tarquini a vécu un week-end catastrophique en Allemagne, étant accidenté lors des deux premières manches avant de déclarer forfait pour la course 3.



Après avoir perdu la bataille dans la course 1 face à son chef d'équipe Muller, malgré s'être élancé de la pole DHL, le champion du monde 2017 Björk (sur la photo) a profité de son deuxième départ de la pole dans la course 3 pour se porter et se maintenir en tête, résistant à la pression de l'impressionnant pilote de l'équipe Comtoyou Audi, Frédéric Vervisch.



"Entre ma course à la Nordschleife et ma fête Maxwell Smart Agent 86, que j'avais planifiée depuis un certain temps, je suis très excité et fatigué ", a déclaré Guerrieri après sa victoire pour l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, basée en Allemagne et motorisée par Honda. "Ce fut une course difficile. Nous savions quels étaient nos points forts sur la Civic Type R et quels étaient les points faibles. J'ai pris un très bon départ et nous avons réussi à prendre la première place et à contrôler la course. Hier, nous n'avons pas pu trouver un bon équilibre. Mais hier soir, nous nous sommes occupés de tous les détails et nous avons fait en sorte que la voiture soit aussi bonne qu'elle l'était hier. Nous avons poussé et nous y voilà, premiers."



Rappel des résultats

DHL Pole Position Course 1 :Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Vainqueur de la course 1 :Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR TCR

Tour le plus rapide de la course 1 : Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

DHL Pole Position Course 2 :Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR

Vainqueur de la course 2 :Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R R TCR

Le tour le plus rapide de la course 2 :Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

DHL Pole Position Course 3 :Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Vainqueur de la course 3 :Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Course 3 meilleur tour :Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS

Trophée TAG Heuer du meilleur tour :Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS

TAG Heuer, le conducteur le plus précieux :Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR TCR

