O'Keeffe a rejoint l'équipe Vuković Motorsport lors de la WTCR Race of Belgium en septembre dernier et a placé les 13e et 12e dans les deux courses au volant de l'une des Renault Mégane RS TCR de l'équipe suisse.



Bien que le talent australien n'ait pas pu obtenir de points sur le Circuit Zolder en raison de son statut de wildcard, il a néanmoins fait forte impression.



"Je suis extrêmement heureux de mes débuts et de ceux de la Renault. J'espère pouvoir revenir et faire d'autres courses en WTCR", avait déclaré à l'époque le jeune homme de 22 ans. "C'est là que je veux être et je veux être pour une saison complète à un moment donné. C'est mon objectif et je sais que je peux le mixer avec d'autres programmes. Ce n'est que le début. Par rapport à notre expérience face aux autres, nous pouvons faire un très bon travail, alors j'espère qu'il y aura d'autres opportunités à l'avenir".



O'Keeffe débute sa campagne pour le titre en TCR Australie, et a signé la meilleure performance lors des essais officiels à Philip Island récemment. Il pilotera une Renault Mégane RS TCR.



A noter que la programmation inhabituelle de l'événement basé en Tasmanie est due à la célébration de l'Australia Dayle 26 janvier.