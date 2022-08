Le championnat WTCR − FIA Touring Car World Cup 2022 effectue sa seconde visite en France à l’occasion de la toute première WTCR Race of Alsace GrandEst, du 5 au 7 août.

Au mois de mai dernier, le Circuit de Pau-Ville a accueilli la WTCR Clean Fuels for All Race of France, sensationnelle manche d’ouverture de la saison 2022 qui a vu s’imposer Néstor Girolami et Mikel Azcona.



Recevant une compétition de FIA World Touring Car pour la première fois depuis 2009 dans le cadre d’un double événement avec aussi le lancement de la FIA ETCR eTouring Car World Cup, le tracé palois a attiré des milliers de spectateurs dans des conditions chaudes et ensoleillées contribuant à créer une ambiance festivalière.



L’Argentin Girolami a remporté la Course 1 sur sa Honda Civic Type R TCR de l’équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, juste devant son équipier et compatriote Esteban Guerrieri alors qu’Yvan Muller a complété le podium avec sa Lynk & Co de Cyan Racing.



La victoire d’Azcona dans la Course 2 a fait suite à un départ mouvementé qui a vu le coéquipier de l’Espagnol au sein de la BRC Hyundai N Squadra Corse, Norbert Michelisz, entrer en collision avec Attila Tassi (LIQUI Moly Team Engstler) qui partait de la première ligne. Bien que plusieurs voitures se soient accrochées au fil de l’incident, la course a repris rapidement et Santiago Urrutia a mis la pression sur Azcona dès la relance – sans succès. Yann Ehrlacher semblait parti pour prendre la troisième place quand un pneu endommagé sur sa Lynk & Co l’a contraint à rentrer au stand.



Le retard pris par le Français a permis à son équipier chinois Ma Qing Hua de compléter le podium pour le compte de Cyan Performance, à l’occasion de son retour en WTCR après une absence de deux saisons. En terminant septième, Girolami restait le Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) avec sept points d’avance sur Guerrieri et huit sur Azcona.



Ehrlacher (Cyan Racing) a entamé la défense de son titre WTCR en se classant quatrième de la Course 1, une position devant Ma, alors qu’Azcona, Urrutia (Cyan Performance), Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport), Michelisz et Mehdi Bennani complétaient le top 10. Bennani (Comtoyou Team Audi Sport) s’est imposé dans le WTCR Trophy réservé aux indépendants, devant Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) et Rob Huff (Zengő Motorsport).



Après avoir perdu la quatrième place en Course 1, Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) l’a obtenue à l’arrivée de la Course 2, le Français précédant Guerrieri, Muller, Girolami, Huff, Thed Björk (Cyan Performance) et Tiago Monteiro (LIQUI MOLY Team Engstler). Huff a gagné en WTCR Trophy devant son équipier de Zengő Motorsport, Dániel Nagy, et Coronel. Le pilote invité Éric Cayrolle, habitant de Pau, s’est classé 14e des deux courses.

