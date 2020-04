Souvenir : quand Michelisz connaissait un bon vendredi en WTCR

Il s'agissait d'une belle journée du vendredi pour Norbert Michelisz lors de la WTCR Race of Germany en juin dernier, lorsque le Hongrois au volant d'une Hyundai signait un beau succès lors de la Course 1 de la WTCR Race of Germany le vendredi 21 juin 2019.

Michelisz avait pris le meilleur sur le poleman DHL Esteben Guerrieri au premier virage sur la Nordschleife du Nürburgring avant de conserver son avantage par la suite, son écart d'une seconde lui permettant de ne pas se faire prendre l'aspiration par la Honda Civic Type R TCR dans la longue ligne droite de Döttinger Höhe à la fin du premier tour.



"Mes deux derniers départs ont été assez mauvais, alors je pense qu'une [fois] sur cinq, il est possible de réussir un bon envol", a déclaré le pilote du BRC Racing Team, radieux. "Nous avons apporté quelques améliorations à la voiture et je pense que c'est la clé de la course d'aujourd'hui, en particulier pour le départ. Je suis incroyablement heureux pour l'équipe parce que la voiture était fantastique."



"Je me suis dit que si je suis devant, je ne lâcherai pas cette position. Heureusement, le rythme était assez bon, je suis donc incroyablement heureux".



Derrière, Guerrieri a terminé deuxième après une bagarre titanesque pour la dernière marche du podium, que son coéquipier Néstor Girolami, de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, a finalement décroché après avoir été retardé en début de course.

