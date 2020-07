Souvenir… quand l’as du WTCR Guerrieri a battu les pros du simracing pour une “demi-revanche” de sa

-

Si la dernière apparition réelle d'Esteban Guerrieri sur le circuit international de Sepang, en décembre dernier, s'est soldée par une déception quand Norbert Michelisz l'a battu pour le titre FIA WTCR 2019, il avait des raisons de se réjouir lors de la huitième et dernière course de la série pré-saison Esports Beat the Drivers en mai.

"C'était tellement serré, et en plus cela s'est passé à Sepang, où nous étions repartis avec un sentiment amer à la fin de l'année dernière", commente Guerrieri au sujet de sa victoire virtuelle en mai dernier. "C'était un petit cadeau à l'équipe ALL-INKL et à Honda, après ce que nous avons manqué l'année dernière. C'est différent, et ce n'est pas la réalité, mais c'est tout de même une victoire, et l'effort, le dévouement, et le fighting spirit, tout cela reste bien réel. Donc, même si mes mécaniciens ou Honda ne sont pas là avec moi, je voulais partager cela avec eux. C'était très amusant et c'était un bon spectacle, je suis donc reconnaissant au WTCR d'avoir organisé tout cela".



Parti en pole position sur la grille de départ inversée après avoir terminé 10e dans la course 1, Guerrieri a mené la course du début à la fin, et a savouré son succès. "Il y avait en fait beaucoup de pression de la part de Kuba Brzezinski. Je ne voulais pas qu'il entre dans mon aspiration, alors j'ai dû attaquer à chaque tour et ne pas faire d'erreur."



"Je suis assez heureux d'avoir pu trouver un bon rythme et de pouvoir me battre contre ces pilotes extraordinaires qui passent de nombreuses heures et de nombreux jours dans le simulateur comme je le fais dans la vie réelle. J'ai attaqué et cela a payé dans la course finale. Les défis sont ce qui rend la course excitante, et nous avons cherché une belle victoire".

