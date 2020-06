Souvenir…. Quand l’as du WTCR Tiago Monteiro partageait un podium en F1 avec Michael Schumacher

-

Il y a quinze ans aujourd'hui (19 juin 2005), Tiago Monteiro partageait un podium avec Michael Schumacher et Rubens Barrichello lors du Grand Prix des Etats-Unis à Indianapolis.

Ce moment sous le feu des projecteurs en Formule 1 pour Monteiro - vainqueur de course en WTCR, qui cette année pilotera une Honda Civic Type R TCR pour ALL-INKL.DE Münnich Motorsport - est survenu lors du tristement célèbre Grand Prix des États-Unis 2005, où il s'est classé troisième des six pilotes qui ont pris le départ et terminé la course sur l'Indianapolis Motor Speedway sur une monoplace de l'écurie Jordan.



Le fournisseur de pneus de sept équipes rivales à l'équipe Jordan a déterminé que ses pneus ne seraient utilisables que pendant 10 des 73 tours prévus en raison de problèmes rencontrés dans le dernier virage du circuit, qui avait été resurfacé depuis la course de l'année précédente. En 2005, les règles exigeant que les pilotes effectuent une distance de course complète avec un seul jeu de pneus, sept équipes n'ont pas pu participer à la course.



Bien qu'elles aient participé aux qualifications, les 14 voitures équipées de pneus non fournis par celui de l'équipe de Monteiro sont retournées aux stands à la fin du tour de formation et ont abandonné la course. "Dès que nous sommes arrivés au dernier virage, un flot de voitures s'est dirigé un par un vers la pitlane", a déclaré Monteiro.



Monteiro, qui devait prendre le départ de la 17e position, s'est soudain retrouvé troisième, derrière les Ferrari, et avec une occasion en or de faire un podium. Il lui suffisait de terminer devant ses trois principaux rivaux en queue de peloton - un exploit qu'il avait déjà réalisé cinq fois cette saison - pour monter sur le podium.



Quelque 90 minutes après le départ, et avec une demi-minute d'avance sur son coéquipier, Monteiro terminait ainsi en troisième position derrière les deux Ferrari de Michael Schumacher et Rubens Barrichello. Ce n'était pas seulement le dernier des 19 podiums obtenus par l'équipe Jordan, c'était aussi le premier - et jusqu'à présent le seul - pour un pilote portugais en Formule 1.



"Je me souviens d'avoir été félicité par Michael et Rubens, nous étions tous heureux ensemble, mais on nous a ensuite dit de ne pas trop fêter parce que c'était un week-end si étrange et parce que ce n'était pas la meilleure course pour les fans", a déclaré Monteiro, dont l'exploit "a fait la une des journaux du soir, du midi, pendant deux ou trois jours d'affilée", et il reste l'un des résultats les plus significatifs de sa carrière de course de plus de 20 ans. "C'est définitivement quelque chose qui restera avec moi pour toujours, et cela a eu un grand impact positif sur ma vie".



Photo : Eric Vargiolu/DPPI. Image aimablement fournie par DPPI. Pour plus d'informations, consultez le site :https://dppi-images.com/en/

WTCR Présentation : le roi du WTCR Michelisz se prépare pour une #RaceAtHome à… domicile alors que l IL Y A 4 HEURES

The post Souvenir…. Quand l’as du WTCR Tiago Monteiro partageait un podium en F1 avec Michael Schumacher appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Cyan conserve sa couleur en WTCR HIER À 04:00