Max Verstappen n'est pas seulement un double champion du monde de Formule de la FIA depuis sa victoire au Grand Prix du Japon ce dimanche, il est aussi un fan déclaré du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Verstappen était présent sur son circuit à domicile de Zandvoort pour la Jumbo Racedagen en mai 2018 pour effectuer des essais de démonstration dans une voiture de Formule 1 Red Bull et faire plusieurs apparitions publiques.



Lors de sa visite sur la grille de la Race 2, Verstappen a offert des mots de soutien au vétéran néerlandais du WTCR Tom Coronel (photo) et au Prince Bernhard van Oranje, qui concourait en tant que wildcard sur le circuit dont il est propriétaire.



"J'ai déjà dit qu'après les deux premiers événements [Jumbo Racedagen], nous devrions créer un grand événement autour de ça aussi, pas seulement des tours de démonstration et bien sûr, avec le WTCR qui rejoint cet événement, c'est génial et j'aime vraiment regarder aussi cette discipline", a déclaré Verstappen à la journaliste du WTCR Alexandra Legouix à l'époque. "J'apprécie vraiment ce week-end. C'est génial à voir et les gens restent aussi pour chaque série. Ils sont juste très passionnés par la course en général."



*Sous réserve de la confirmation des résultats par la FIA

Ad

WTCR La Honda Civic Type R TCR atteint les 60 victoires en 2022 06/10/2022 À 09:13

WTCR Montenegro en lice pour les FIA Motorsport Games, soutenu par Girolami 06/10/2022 À 09:12