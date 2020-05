Souvenirs de Ningbo : multiples premières, et… mots de colère

-

Le Ningbo International Speedpark n'a pas seulement accueillait la WTCR Race of China en 2019, elle fut également le théâtre d'une manche du WTCR lors d'une double visite du championnat en Chine en 2018. Voici un rappel de ce qui s'est passé sur le tracé chinois lors de ces deux rendez-vous.

Le carton plein de l'équipe YMR en 2018 :Un double succès pour Thed Björk et un pour le chef d'équipe Yvan Muller ont permis à l'équipe YMR de remporter les trois courses WTCR de Ningbo en 2018.



Bennani de retour aux affaires :Le podium à Ningbo en 2018 pour Mehdi Bennani a marqué le retour en forme du pilote marocain après son énorme accident à Vila Real plus tôt dans la saison.



Dupont en lumière :Denis Dupont a signé son premier podium en WTCR avec une belle prestation à Ningbo en 2018 pour l'équipe Comtoyou Racing.



Scheider passe tout près :Le double champion DTM Timo Scheider a effectué ses débuts en WTCR à Ningbo en 2018 mais a manqué par deux fois le top 10 pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Un travail acharné récompensé :Zsolt Szabó a signé son meilleur résultat en qualification en décrochant la sixième place sur la grille de départ de la course 1 lors de la première visite du WTCR à Ningbo.



Frayeur pour Monteiro :Tiago Monteiro a vécu une frayeur en tapant le muret des stands la saison dernière, après avoir été poussé par Mehdi Bennani. Malgré ce choc, le Portugais n'a heureusement pas été blessé.



Le duo PWR en forme :Mikel Azcona a été le meilleur des rookies de Ningbo en 2019 avec une belle troisième place dans la course 1, tandis que Daniel Haglöf, co-fondateur de l'écurie, a remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy.



Priaulx dans le rythme :Andy Priaulx, le triple champion du monde des voitures de tourisme de la FIA WTCC, était dans le rythme à Ningbo la saison dernière, menant pour la première fois une course dans sa Lynk & Co 03 TCR, jusqu'à ce qu'une crevaison et une collision avec Norbert Michelisz anéantissent ses espoirs.



Michelisz vire en tête :Norbert Michelisz s'est hissé devant Esteban Guerrieri en tête du classement du titre WTCR 2019 après avoir remporté la course 2 à Ningbo.



L'affrontement de vieux amis et rivaux :Yvan Muller et Gabriele Tarquini se sont envoyés des piques acérées lors de la conférence de presse à l'issue de la Course 3 l'année dernière. En résumant son week-end, Tarquini, pilote Hyundai, déclarait : "Par coïncidence, les Lynk & Co ont reçu quelque chose de plus ici, lors de leur course à domicile. Dans la deuxième course, leurs voitures étaient irrattrapable à l'accélération, ils étaient très performants dans les lignes droites et cela m'a assez contrarié". Ce à quoi Muller, furieux, rétorquait : "Je ne peux pas me taire après ce que Gabriele a dit parce que cette victoire et ces résultats sont mérités par nous en raison de notre travail. Ce n'est pas une question de règlement ou de quoi que ce soit d'autre. Je vous invite simplement à regarder les vitesses de pointe. La Hyundai a été plus rapide de 7 km/h tout le week-end. Alors, qu'avons-nous gagné ? Si vous voulez gagner, je vous laisserai gagner."



À ne pas manquer :la version virtuelle du Ningbo International Speedpark accueillera la troisième manche de la série de pré-saison Esports WTCR Beat the Drivers, le lundi 4 mai.

WTCR Le record de Muller à Ningbo 30/04/2020 À 10:00

The post Souvenirs de Ningbo : multiples premières, et… mots de colère appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Ningbo 2019 : quand les vainqueurs du WTCR se sont affrontés en piste lors des qualifications 30/04/2020 À 07:00