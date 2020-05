Souvenirs de Suzuka : la première de Ceccon

-

Alors que le site FIAWTCR.com rediffuse l'émission WTCR All Access de la WTCR Race of Japan de l'année dernière à Suzuka, voici un rappel d'un moment sensationnel de l'édition 2018 où Kevin Ceccon a confirmé les promesses affichées plus tôt dans la saison avec une belle première victoire.

Au volant d'une Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris, l'Italien du Team Mulsanne est parti en deuxième position mais a dépassé le poleman DHL, Aurélien Comte, à l'amorce de la chicane à la fin du deuxième tour.



Gardant son calme pendant deux périodes de safety car, le pilote de 25 ans a tenu bon pour décrocher la victoire, communiquant par radio avec son équipe à deux virages de l'arrivée pour s'assurer qu'il était sur le point de célébrer une première victoire mémorable.



"C'était bien de se battre avec Aurélien car son départ était légèrement meilleur que le mien et je n'ai pas pu le dépasser au premier tour, mais ensuite nous nous sommes battus", a déclaré Ceccon, qui est devenu le 14e vainqueur de la saison 2018 de WTCR - FIA World Touring Car Cup.



"Nous avions eux deux voitures de sécurité et il n'a pas été facile de tenir notre position, mais j'y suis arrivé et je suis heureux pour moi et pour l'équipe aussi.



"Vous ne pensez pas gagner la course avant le dernier virage. Vous restez concentré pour ne pas faire d'erreurs et vous gardez votre position.



"Je dois dire que lorsque je suis parti et que j'étais en deuxième au premier tour, Yvan [Muller] était très proche de moi et Aurélien beaucoup plus loin [devant], donc au début mon idée était de garder cette position. Mais ensuite j'ai vu que je pouvais rattraper Aurélien assez facilement, alors j'ai décidé d'aller le chercher, mais ce n'est jamais facile de dépasser."



"Nous avons commencé à batailler dans le virage 130R et à la sortie, j'ai pu prendre la bonne position avant le freinage, ce qui était bien. La seule chose qui diffère d'une course normale, c'est qu'avant le dernier virage, j'ai appelé l'équipe par radio et j'ai dit 'les gars, sautez sur le muret et on se voit là-bas'".



Derrière Comte (DG Sport Compétition PEUGEOT 308TCR), Yvan Muller a tenu en échec Esteban Guerrieri pour prendre la troisième place sur sa Hyundai i30 N TCR YMR et rejoindre Gabriele Tarquini (BRC Racing Hyundai) en tête du classement à cinq courses de la saison.

