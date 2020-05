Souvenirs : Quand les héros locaux du WTCR Michelisz et Tassi faisaient chavirer de bonheur plus de

-

Il y a un an, le 1er mai 2019, les pilotes hongrois du WTCR - FIA World Touring Car Cup Norbert Michelisz et Attila Tassi offraient un spectacle de haut vol à plus de 100 000 fans dans les rues de leur capitale.

Ces derniers figuraient parmi les vedettes de la septième démonstration de Nagy Futam (Great Run) dans le centre de Budapest.



En plus des démonstrations de pilotage de Michelisz et Tassi, les milliers de fans présents ont également eu le plaisir de voir le pilote de Formule 1 Red Bull Max Verstappen et le pilote de Formule E Jérôme d'Ambrosio en action.



"Nous avons pu profiter de l'amour de nos fans pendant quelques jours encore après la manche hongroise du WTCR", a déclaré Michelisz, pilote équipé par Hyundai, et qui allait remporter le titre WTCR plus tard dans l'année. "C'est toujours un plaisir d'être ici et de montrer notre sport à des dizaines de milliers de spectateurs. Bien sûr, nous n'avons pas dépassé les limites ici, et à cause du fait que nos voitures soient des tractions avant, nous ne pouvions pas faire de donuts, mais nous voulions rendre nos fans heureux".



Tassi, qui roule sur Honda, a déclaré : "C'était ma première fois et je peux vous dire que c'était très excitant d'être ici. C'est super pour les spectateurs, mais c'était aussi bon pour nous de rencontrer nos amis et de nouer des liens d'amitié avec d'autres pilotes. J'ai fait de mon mieux pour rendre les fans heureux".

