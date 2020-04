Souvenirs : quand Vernay s’imposait un lundi devant 100’000 fans en WTCR

La première WTCR Race of Netherlands en 2018 s'est terminée un lundi (21 mai) avec Aurélien Comte et Jean-Karl Vernay qui se sont partagé les victoires alors que 110 000 fans - et la star néerlandaise de Formule 1 Max Verstappen - ont suivi l'action de près.

Ce qui a constitué la plus grande fréquentation de Zandvoort en un week-end depuis que la piste a accueilli le Grand Prix des Pays-Bas en 1985, a coïncidé avec un jour férié national où Verstappen s'est rendu sur la grille de départ avant la course 2.



L'équipe Audi Sport Leopard Lukoil de Vernay a effectué un changement de moteur de nuit après la 5e place du Français dans la course 1. Mais Vernay, qui a été pénalisé en prenant le départ de la course 2 par l'arrière de la grille, a récompensé le travail de son équipe en signant la pole DHL et la victoire de la course 3.



Après que Yann Ehrlacher (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR) a remporté les lauriers de la Course 1, c'était au tour de son compatriote Aurélien Comte de savourer les joies de la victoire avec son premier succès dans la Course 2 pour devenir le huitième vainqueur différent de 2018 suite à une belle démonstration.



Comte, au volant d'une Peugeot 308 DG, s'est classé deuxième dans la Course 1 devant Rob Huff et Gordon Shedden, mais il a fait encore mieux dans la Course 2 en battant James Thompson au compteur lors de cette seconde manche qui débutait avec la grille inversée.



Huff battait Frédéric Vervisch en pour la deuxième place dans la Course 3, tandis qu'Ehrlacher reprenait la tête du championnat à son oncle Yvan Muller, l'un des nombreux pilotes Hyundai à avoir du mal à suivre les changements de balance des performances.



"C'était un grand jour", a déclaré Vernay après la course. "Changer de moteur n'est pas toujours agréable, nous savions que nous aurions une course en moins et j'étais le seul pilote jusqu'à ce matin à marquer des points dans chaque course. Mais j'ai dit à mon équipe "ne vous inquiétez pas, nous allons faire la pole et nous allons gagner" et nous avons réussi et c'est plutôt cool".

