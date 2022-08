La Belgique enchaîne deux événements mondiaux de la FIA successivement, la manche de WRC à Ypres devançant d'une semaine le Grand Prix de Formule 1 à Spa-Francorchamps. Et le WTCR compte lui aussi des souvenirs dans le pays...

La Belgique a en effet accueilli les premières manches de la saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup. Le circuit de Zolder a été le théâtre de deux courses riches en action. Voici un bref rappel de ce qui s'est passé.Néstor Girolami et Yann Ehrlacher ont triomphé dans les deux manches pour les comptes des équipes ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et Cyan Racing Lynk & Co, lors du lancement de la saison WTCR 2020, retardé par la pandémie de COVID-19.En plus de célébrer une victoire en course, Ehrlacher avait quitté la Belgique en tant que Goodyear #FollowTheLeader - leader du championnat. Pendant ce temps, le héros local Gilles Magnus avait signé un doublé dans la catégorie Rookie lors de son premier week-end en WTCR.Magnus, qui concourait avec le soutien de l'équipe nationale RACB, un programme de soutien aux talents de l'ASN belge, prenait alors la tête du classement dans le WTCR Trophy dans la course 2, après que son collègue pilote Audi Comtoyou, Tom Coronel, ait fait de même dans la course 1.Discovery Sports Events (alors Eurosport Events) a profité du week-end de Zolder pour lancer sa campagne #Race2Care afin de contribuer à la lutte contre le COVID-19. Initiée par le promoteur du WTCR en soutien au mouvement #PurposeDriven de la FIA, DSE s'est engagée à donner 1 € pour chaque kilomètre accompli par chaque pilote toutes saisons lors de chaque séance de qualification et de chaque course en 2020, avec l'objectif de collecter 100 000 € grâce aux dons supplémentaires des pilotes, des autres membres de la communauté WTCR et des parties prenantes.La course WTCR de Belgique a également marqué le début de l'accord exclusif de Goodyear avec le fournisseur de pneus WTCR, toutes les équipes utilisant la spécification unique du pneu de course slick Goodyear Eagle F1 SuperSport. Les pilotes ont bénéficié d'un composé extrêmement constant et ont pu pousser à fond jusqu'à la fin de chaque course, toutes deux disputées dans des conditions chaudes et sèches.Dans les deux courses, Thed Björk et Attila Tassi ont rejoint Girolami sur le podium de la course 1, l'apparition de Tassi, 21 ans, étant son premier top 3 en WTCR. Yvan Muller a terminé deuxième derrière son neveu Ehrlacher dans la Course 2. Le nouveau venu en WTCR, Santiago Urrutia, complétait les trois premières places dans un triplé Lynk & Co, après qu'un problème technique a ralenti Magnus.Nathanaël Berthon a pris le départ de la deuxième course depuis la pole position DHL, mais a été pénalisé pour un départ anticipé. La remontée du Français lui a permis de remporter le TAG Heuer Best Lap Trophy pour la première fois.Cliquez ICI pour retrouver les meilleurs moments de laCliquezpour retrouver les meilleurs moments de la