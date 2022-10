Alors que le championnat du monde de Formule 1 de la FIA revient à Suzuka ce week-end pour la première fois depuis 2019, voici un rappel de cinq moments mémorables du WTCR - FIA World Touring Car Cup sur le circuit du Grand Prix du Japon.

5 : Le "love tap" de Kristoffersson pour une victoire pour le Sébastien Loeb Racing

Après avoir remporté la course 3 de la WTCR Race of Japan en 2019, Johan Kristofferson a été interrogé sur son dépassement sur le pilote Honda Tiago Monteiro qui lui a permis de prendre la tête de la course. L'incident s'est produit au virage 2 après que le Portugais ait battu le Suédois en pole position depuis la ligne."Le départ n'a pas été idéal et Tiago a pu passer, mais j'ai réussi à le reprendre au virage 2, une bonne manœuvre de rallycross", a déclaré Kristoffersson, qui était passé en WTCR pour la saison 2019 en tant que double champion du monde de rallycross de la FIA."Il y a eu quelques contacts. Je l'ai touché à la portière, mais c'était une petite tape d'amour."



4 : Tarquini en orbite pour le titre WTCR devant 42 500 fans

Gabriele Tarquini s'est mis fermement en lice pour le titre WTCR - FIA World Touring Car Cup, avec une victoire dont on se souviendra, sa cinquième de la saison 2018, lors de la Course 3 de laWTCR Race of Japan. Le pilote du BRC Racing Team équipé d'une Hyundai a hérité de la première place lorsque le vainqueur sur la piste, Kevin Ceccon (voir plus bas), a été pénalisé de cinq secondes pour ne pas avoir eu les quatre roues de sa voiture sur son emplacement de départ en pole position. Tarquini a quitté le Japon avec 39 points d'avance sur Yvan Muller, les deux légendes des voitures de tourisme faisant partie des sept pilotes en lice pour le titre lors de la finale de Macao le mois suivant."J'ai pris un départ fantastique dans la course 2 et encore meilleur dans la course 3, et c'était la clé de mon succès", a déclaré Tarquini."Je suis très déçu pour Kevin parce qu'il était le plus rapide ici, impossible à rattraper pour tout le monde. Mais, malheureusement, il a eu sa pénalité de cinq secondes."



3 : Guerrieri contribue à écrire l'histoire de Suzuka avec le "tracteur" Honda

Esteban Guerrieri, pilote Honda Racing, a décrit sa victoire dans la Course 1 de la WTCR Race of Japan en 2019 comme"l'une de mes meilleures victoires", après avoir repris la tête du classement au championnat pour le compte du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Frédéric Vervisch du Comtoyou Team Audi Sport avait contesté la première place à Guerrieri à l'extérieur des virages 1 et 2, ce qui a permis au coéquipier du Belge, Niels Langeveld, parti en pole, de remonter à l'intérieur pour arracher la première place. Mais le pilote néerlandais a commis une erreur au dernier virage du deuxième tour, ce qui a permis à Guerrieri de prendre une avance qu'il n'allait plus perdre."C'était intense", a déclaré l'Argentin."Les Audi étaient plus légères et plus rapides dans la ligne droite. Après le départ, on s'est touchés avec Vervisch, mais la Honda est aussi solide qu'un tracteur et tellement fiable ! Langeveld est entré dans la course et a pris la tête, mais il a fait une erreur. A partir de là, j'avais le rythme pour contrôler la course. C'est incroyable de gagner à Suzuka, un circuit plein d'histoire où je regardais les courses quand j'étais enfant."



2 : Ceccon : "Les gars, sautez sur le muret, je vous verrai là-bas"

La percée de Kevin Ceccon a eu lieu à Suzuka lorsqu'il a triomphé dans la course 1 de la WTCR Race of Japan en 2018. Au volant d'une Alfa Romeo Giulietta TCR de Romeo Ferraris, l'Italien est parti en deuxième position mais a dépassé Aurélien Comte à l'approche de la chicane à la fin du deuxième tour. Gardant son sang-froid pendant deux périodes de neutralisation, le jeune homme de 25 ans a tenu bon pour la victoire. Il a contacté son équipe par radio à deux virages de l'arrivée pour s'assurer qu'ils étaient en position de fêter leur victoire."La seule chose que j'ai faite différemment d'une course normale, c'est qu'avant le dernier virage, j'ai appelé l'équipe par radio et j'ai dit 'les gars, sautez sur le muret et on se voit là-bas'", a déclaré Ceccon.



1 : Monteiro de retour en piste à Suzuka après 415 jours de combat

Tiago Monteiro a fait un retour héroïque - et extrêmement émouvant - à la course à Suzuka le 26 octobre 2018 après 415 jours de combat pour se remettre des graves blessures à la tête et au cou subies lors d'un accident de test qui aurait pu facilement mettre fin à sa carrière. Lors des premiers essais libres de la WTCR Race of Japan, les pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup ont formé une haie d'honneur dans la pitlane de Suzuka. Ils ont ensuite regardé Monteiro prendre la piste pour les essais libres 1 avant de suivre le Portugais sur le circuit de 5,807 km. S'exprimant en direct par intercom, Monteiro, qui pilotait alors une Honda Civic Type R TCR pour le Boutsen Ginion Racing, a déclaré :"J'essaie de me concentrer sur les essais, mais il y a beaucoup d'émotions. J'ai les larmes aux yeux. J'ai reçu un accueil incroyable de la part de tous les membres de la famille WTCR. J'en rêvais depuis si longtemps et nous y sommes maintenant. C'est pourquoi je suis amoureux de ce sport et de cette série".Le pilote portugais a décroché une 11e place en course, et a terminé sur le podium 12 mois plus tard.



Les vainqueurs de la WTCR Race of Japan à Suzuka :



2018 :

Course 1 : Kevin Ceccon

Course 2 : Rob Huff

Course 3 : Gabriele Tarquini



2019 :

Course 1 : Esteban Guerrieri

Course 2 : Norbert Michelisz

Course 3 : Johan Kristoffersson

