Sport TV, nouveau partenaire de diffusion, diffusera des courses WTCR en direct en Hongrie, en

Le WTCR - FIA World Touring Car Cup dispose d'un nouveau partenaire pour la couverture télévisuelle en Hongrie suite à un accord entre le promoteur du WTCR, Eurosport Events, et le grand diffuseur sportif Sport TV.

Avec une audience cumulée de 3 266 971* téléspectateurs en Hongrie au cours du mois de mai, Sport TV offrira au WTCR une énorme base de fans, ainsi que des possibilités d'exposition médiatique considérables lorsque la saison de six meetings du WTCR 2020 débutera, comme prévu, en septembre.



Et les espoirs seront grands pour d'autres succès hongrois avec Norbert Michelisz qui défendra le titre mondial qu'il a remporté la saison dernière. Michelisz, du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, affrontera ses compatriotes Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) et le nouveau venu Bence Boldizs, qui pilotera pour la célèbre équipe hongroise Zengő Motorsport.



L'accord entre Eurosport Events et Sport TV couvre les saisons WTCR 2020 et 2021 avec une option pour 2022 également. Toutes les courses WTCR seront diffusées en direct, avec des temps forts et des programmes dédiés sur Sport1 ou Sport2. Parallèlement, Sport TV a pris un engagement similaire avec PURE ETCR, la série de courses de voitures électriques d'Eurosport Events.



En plus de la diffusion en Hongrie, Sport TV est disponible en République tchèque et en Slovaquie. Avec la Hongrie, la Slovaquie est l'un des six pays qui se préparent à accueillir un événement WTCR plus tard dans l'année.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR : "L'accord avec Sport TV est une excellente nouvelle pour le WTCR et les fans du WTCR vivant en Hongrie, en République tchèque et en Slovaquie. Nous avons vraiment apprécié notre collaboration avec MTVA et nous les remercions pour leur soutien. Nous sommes maintenant impatients de travailler avec Sport TV et d'offrir à ses téléspectateurs des courses pleines d'action. Le WTCR a la chance d'avoir des talents hongrois et avec des courses en Hongrie et en Slovaquie, le partenariat avec Sport TV est vraiment une bonne chose".



Pal Mate, directeur de la programmation de Sport TV, a déclaré : "Nous sommes fiers de diffuser une série aussi spectaculaire sur Sport1 et Sport2, où l'on pourra retrouver des courses de Hongrie et de Slovaquie avec des pilotes locaux. Nous sommes encore plus enthousiastes pour Norbert Michelisz, le tenant du titre WTCR, avec qui nous entretenons une excellente relation. Son aventure pour remporter le titre en 2019 a été incroyable et il peut être un véritable modèle pour tous les athlètes d'Europe centrale. Les amateurs de sport automobile seront gâtés en République tchèque et en Slovaquie car ils trouveront le FIA WTCR et la Formule 1 sur la même chaîne pendant les week-ends".



Michelisz a ajouté : "Je suis très heureux que le WTCR soit diffusé sur Sport TV. En tant que champion en titre, ce sera une année spéciale pour moi, et le fait de pouvoir partager cela avec les fans qui regardent les courses depuis chez eux me rend vraiment heureux. Je suis sûr que cela aidera aussi les jeunes talents locaux à avoir plus de visibilité et à s'imposer grâce à un public encore plus large".



WTCR - Mise à jour du calendrier FIA World Touring Car Cup

Il est à espérer que le calendrier ci-dessous pourra être réalisé dans le respect de toutes les restrictions gouvernementales :



WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 septembre)

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 septembre)

Course WTCR de Slovaquie (Ring de Slovaquie, 10-11 octobre)

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 octobre)

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 octobre-1er novembre)

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre)



*Source : Département des ventes des chaînes de télévision sportives affiliées

