Star en devenir : Magnus en WTCR avec l’équipe nationale du RACB et Comtoyou

Gilles Magnus participera au WTCR – FIA World Touring Car Cup en 2020 avec le soutien de l'équipe nationale du RACB, le programme de recherche et de développement de talents initié par l'ASN nationale belge.

Le jeune homme de 20 ans suit les traces de ses camarades Mikel Azcona, Luca Engstler et Attila Tassi en passant du TCR Europe au WTCR – qui comptera cette année six épreuves, uniquement en Europe, en réponse à la pandémie de coronavirus.

Magnus pilotera une Audi RS 3 LMS de Comtoyou Racing et sera éligible au Rookie Driver Award 2020 (prix du meilleur débutant. Ce classement est destiné aux pilotes de moins de 23 ans au 1er janvier 2020 et qui n'ont pas participé à plus de trois épreuves du WTCR ou du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme de la FIA auparavant.

Magnus a pu s'inscrire pour une saison complète après que la FIA a rouvert les inscriptions en WTCR pour une période limitée, en raison de l'intérêt croissant des pilotes. Son statut de troisième pilote chez Comtoyou Racing est autorisé en vertu du règlement sportif, qui permet aux équipes de deux voitures de passer à une formation de trois autos si elles comprennent un pilote débutant.

“C'est formidable que l'un des meilleurs talents de TCR Europe ait pu profiter du calendrier WTCR restructuré et de la réouverture des inscriptions pour la saison complète pour passer en WTCR”, a déclaré François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR. “L'équipe nationale du RACB a fait ses preuves en matière de détection de jeunes pilotes à fort potentiel et c'est certainement le cas de Gilles Magnus, qui a prouvé ses capacités avec de très bons résultats lors de sa première saison de course en WTCR l'année dernière.”

Et Ribeiro de poursuivre : “Avec de jeunes pilotes comme Bence Boldizs et Luca Engstler également présents, le Rookie Driver Award du WTCR prend vraiment forme et il sera très excitant de voir leur progression en 2020. Créer un classement distinct pour ces jeunes talents est un très bon moyen de comparer leurs performances alors qu'ils acquièrent de l'expérience au sein du WTCR.”

Du karting à la révélation du TCR Europe : Geoffroy Theunis du RACB soutient Magnus pour briller au niveau mondialFort de ses succès en karting et en monoplace, Gilles Magnus a été un parmi plus de 500 pilotes à postuler pour la bourse de l'équipe nationale du RACB en vue d'un programme combiné en TCR Benelux et TCR Europe en 2019, au volant d'une Audi RS 3 LMS de Comtoyou Racing. La légende des 24 Heures du Mans, Tom Kristensen, était membre du jury qui a choisi Magnus devant quatre autres finalistes.

Geoffroy Theunis, qui dirige l'équipe nationale du RACB, a déclaré : “Le nouveau calendrier était une opportunité abordable de sauter dans le train du WTCR et nous avons travaillé dur avec Comtoyou et Audi Sport pour essayer de bâtir ce programme afin que Gilles soit sur la grille de départ du WTCR. Il est très talentueux et a été l'une des révélations du TCR Europe l'année dernière. Il est prêt à sauter en WTCR, surtout avec ce nouveau Rookie Driver Award. L'objectif sera de le remporter, c'est la motivation principale. Mais sur les 16 courses, je suis presque sûr qu'il pourrait impressionner beaucoup de gens parce que la vitesse est là et le talent est là. Il a beaucoup appris l'année dernière lors de sa première saison en TCR Europe, avec de bons résultats. Sur toutes les manches, il pourrait être une bonne surprise.”

Où suivre Gilles Magnus en 2020

WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 septembre)

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 septembre)

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring, 10-11 octobre)

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 octobre)

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 octobre-1er novembre)

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre)

Photo : TCR-series.com

