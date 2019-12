Star malaisienne du MotoGP, Syahrin félicité par le leader du WTCR

Après sa double pole DHL à la WTCR Race of Malaysia, Norbert Michelisz a été prompt à chanter les louanges du pilote MotoGP malaisien Hafizh Syahrin pour sa performance lors des qualifications et pour le défi qu'il relève : courir à la fois sur deux et quatre roues au Sepang International Circuit ce week-end.

En plus de participer à la super-finale du WTCR / OSCARO ce dimanche, Syahrin est engagé en moto pour les 8 Heures de Sepang, deuxième manche du FIM Endurance World Championship 2019/20, aujourd'hui.



“Il est assez incroyable,” déclare Michelisz. “Je ne sais pas si je serais capable d'être à deux secondes et demie au tour sur une moto. Je sais à quel point son temps de piste a été limité dans la voiture, et comme je l'ai dit, je sais à quel point ce circuit est exigeant. Je croise les doigts pour lui [pour les 8 Heures de Sepang] car je sais à quel point cela doit être physique pour lui. Il n'a pas de jour de repos, il va sûrement faire quatre ou cinq heures de moto puis dimanche il fera trois courses sur la même distance que nous.”



Syahrin n'a fait qu'une course en sport automobile avant ses débuts en WTCR / OSCARO cette semaine. Il s'est qualifié à trois secondes de l'auteur de la DHL Pole Position, Michelisz.

