Stars à domicile ? Les pilotes WTCR qui se sont illustrés devant leurs supporters

Trente et un pilotes ont participé à une manche à domicile de la WTCR - FIA World Touring Car Cup depuis ses débuts en 2018. En voici cinq qui ont réalisé de grandes choses sur leurs terres, devant leurs fans.

Mehdi Bennani

Bennani a démarré la saison inaugurale du WTCR de manière presque parfaite en terminant deuxième de la course 2 de la WTCR AFRIQUIA Race of Morocco en 2018, en terminant à 0,8s de Jean-Karl Vernay.



Benjamin Leuchter

Bien que peu de pilotes de la #WTCR2019SUPERGRID de l'année dernière aient une meilleure connaissance des 25,378 kilomètres du Nürburgring Nordschleife que Leuchter, le héros local a quand même dû livrer bataille pour remporter sa première victoire en WTCR sur le circuit emblématique de l'Eifel en mai dernier. Et il l'a fait en remportant une victoire mémorable dans la course 3.



Ma Qinghua

D'un podium un jour à une qualification décevante le lendemain, Ma Qinghua a connu des fortunes très contrastées lors de la course WTCR of China la saison dernière. Après avoir terminé deuxième derrière Yvan Muller dans la course 1, le pilote de Shanghai est ensuite entré en collision avec un Néstor Girolami au ralenti lors de la deuxième qualification, mettant ainsi fin aux espoirs de succès à domicile en un instant.



Norbert Michelisz

Alors que Michelisz n'a pas encore gagné à domicile depuis l'époque du WTCR, ce qu'il a fait deux fois en WTCC, il a failli le réussir en 2018 et 2019 en terminant deuxième derrière son coéquipier Gabriele Tarquini, sur Hyundai.



Tiago Monteiro

Monteiro a signé une victoire retentissante dans les rues de Vila Real, dans son Portugal natal, l'été dernier, après avoir lutté durant plus d'un an pour récupérer de graves blessures à la tête contractées lors d'un accident en essai en septembre 2017.

