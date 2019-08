Succès pour une équipe et un pilote WTCR au Japon

Frédéric Vervisch, vainqueur en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, a remporté les 10 Heures de Suzuka, qui se sont déroulées au Japon aujourd'hui.

En partenariat avec Kelvin van der Linde et Dries Vanthoor dans une Audi RS 8 LMS, ainsi qu'avec son équipe WRT, victorieuse en WTCR / OSCARO, Vervisch a reconnu le soutien continu du service compétition de Audi Sport.



Vervisch et l'équipe WRT seront de retour à Suzuka en octobre lorsque le légendaire circuit accueillera la WTCR Race of Japan. Mais d'ici là, c'est au tour de Ningbo d'accueillir la reprise des hostilités avec la WTCR Race of China du 13 au 15 septembre.



Pendant ce temps, le Brésilien Augusto Farfus, qui fait partie de l'effectif BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team en WTCR / OSCARO, a disputé l'épreuve au volant d'une M6 GT3 du BMW Team Schnitzer.



Photo : Audi Sport

