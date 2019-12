Super-finale du WTCR à Sepang : C’est entre mes mains, déclare Michelisz

Norbert Michelisz, Esteban Guerrieri, Yvan Muller et Thed Björk vont s'affronter pour le titre 2019 du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO au Sepang International Circuit du 12 au 15 décembre.

Voici ce que dit Michelisz, pilote Hyundai et leader du classement général avec neuf points d'avance, alors qu'il se prépare pour la dernière ligne droite sur la #RoadToMalaysia.



C'est entre ses mains…“La situation est celle que j'espérais il y a quelque temps. C'est la partie très importante de la saison, et se rendre en Malaisie avec l'avantage psychologique d'être en tête est mieux que d'être derrière. Mais l'écart est très faible et nous ne sommes pas dans une position confortable. Cependant, c'est entre mes mains, ce qui est agréable.”



La puissance, pas la pression…“Plus le week-end approche, plus on pense à la pression. Cette saison, je l'ai très bien gérée. Franchement, je me sens confiant et assez puissant, et je pense que nous avons un très bon package pour la Malaisie.”



Les meilleurs des meilleurs…“Mes trois rivaux se battent pour les titres depuis très longtemps. Ils sont tous à leur meilleur niveau, ils sont tous les meilleurs des meilleurs, et en fin de compte, on ne peut pas dire qui est la plus grande menace. C'est un nouveau circuit pour moi et mes concurrents, et si c'est pareil pour tout le monde, ça me va. J'ai connu la journée la plus intense de ma vie en jouant le titre WTCC au Qatar en 2017, mais je suis sûr que la Malaisie va surpasser ça.”



Revenez bientôt sur FIAWTCR.com pour savoir ce que pensent Guerrieri, Muller et Björk.

