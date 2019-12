Plusieurs victoires ont récemment placé Yvan Muller dans la course au titre du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO 2019, à l'aube de la super-finale malaisienne, qui aura lieu du 12 au 15 décembre.

Voici ce que dit la légende française, qui court pour Cyan Racing Lynk & Co, à l'approche du meeting décisif de Sepang.



L'expérience compte…“L'expérience est importante, absolument. J'ai vu que certains rivaux étaient stressés à Macao. J'ai connu ça dans ma carrière, mais pas maintenant, je n'ai pas de pression sur les épaules. J'ai quatre titres, et un de plus signifierait que je suis encore capable de faire le boulot comme il faut.”



Succès en Chine…“Il y a eu des hauts et des bas cette saison. J'ai perdu beaucoup de points à Marrakech quand je suis tombé en panne alors que je menais. Sur d'autres circuits, je n'ai pas pu marquer de points, mais la vitesse était là. En WTCR, avec 30 courses, tout est possible, comme nous l'avons montré en Chine [avec deux victoires].”



Découvrir Sepang, pas de problème…“Je ne connais pas Sepang et j'ai laissé tomber après dix tours sur le simulateur. Mais nous avons deux séances d'essais libres pour apprendre la piste. À Macao, j'ai fait la pole position et j'ai gagné deux courses, je suis donc dans cette bataille et cela représente beaucoup pour moi.”

The post Super-finale du WTCR à Sepang : Je n’ai pas la pression, déclare Muller appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.