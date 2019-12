Parmi les quatre candidats au titre du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, c'est Thed Björk qui a la tâche la plus compliquée, avec 28 points de retard à rattraper sur le leader Norbert Michelisz.

Alors qu'il se prépare pour la super-finale et un possible deuxième titre en World Touring Car title, voici les commentaires du pilote Cyan Racing Lynk & Co.



Un sentiment fantastique…“C'est fantastique de jouer le titre mondial à nouveau, car une année où je ne joue pas le titre est une année où j'ai fait du mauvais travail. C'est là que je veux être, c'est là que je suis censé être. Avoir déjà remporté un titre mondial m'enlève de la pression. C'est parti !”



Simuler pour accumuler…“Nous découvrons des circuits dans ce championnat et devons nous adapter aussi vite que possible. Avec notre simulateur, nous pouvons travailler ensemble pour adapter les voitures et les pilotes au circuit, aussi vite que possible. Par conséquent, ne pas avoir couru à Sepang auparavant n'est pas source d'inquiétude, c'est simplement plus enthousiasmant.”



Pas peur…“Je n'ai peur de personne, en fait. À Macao, comme le reste de l'année, nous avons vu un très bon pilotage de la part de tout le monde. Je suis là pour gagner, comme Yvan. Nous sommes deux, ce qui nous rend plus forts, donc on verra s'ils ont peur de nous.”

The post Super-finale du WTCR à Sepang : Je suis là pour gagner, insiste Björk appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.