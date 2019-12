Super-finale du WTCR à Sepang : Nous nous sommes toujours battus, dit Guerrieri

Esteban Guerrieri se prépare à affronter Norbert Michelisz, Yvan Muller et Thed Björk pour le titre 2019 du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, au Sepang International Circuit du 12 au 15 décembre.

Actuel deuxième du classement général avec sa Honda, à neuf points du leader Michelisz, le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a fait les commentaires suivants, avant la dernière étape sur la #RoadToMalaysia.



Objectif atteint…“C'est un objectif atteint car je voulais être en lice pour le titre lors de la dernière course. Cela signifie que nous avons fait du bon travail cette année, nous nous sommes toujours battus et avons essayé de saisir toutes les opportunités possibles. Je suis fier de mon équipe et de Honda.”



Du piment à Sepang…“J'ai testé à Sepang au début de l'année. Le circuit est cool, il est long et beaucoup de choses peuvent se produire avec la météo changeante qui y règne. Cela va pimenter la course au titre.”



Prêt à se battre…“De tous mes rivaux, personne n'est plus fort que les autres. Norbi a des points d'avance, il a cet avantage. Mais ils seront tous compétitifs, et il y a trois marques impliquées dans cette lutte. Nous allons essayer d'être au niveau, compétitifs pour la dernière course. Que Dieu en décide.”

