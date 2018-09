Suzuka en GT a bien préparé Vervisch pour la WTCR Race of Japan

Si le regard des pilotes du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO est fermement tourné vers la double affiche à venir en Chine, Frédéric Vervisch s'est déjà donné les moyens d'être dans la lutte pour gagner la WTCR Race of Japan.

Vervisch a pris part à la manche de l'Intercontinental GT Challenge disputée sur ce circuit le mois dernier, associé à Christopher Mies et Dries Vanthoor sur une Audi RS 8 LMS de l'Audi Sport Team WRT, terminant quatrième en ayant été privé d'un possible podium par une crevaison.

Suzuka accueillera la WTCR Race of Japan du 26 au 28 octobre. Si certains concurrents du WTCR OSCARO ont déjà une expérience – depuis le FIA World Touring Car Championship – du tracé qui accueille le Grand Prix du Japon, l'endroit est nouveau pour plusieurs d'entre eux et Vervisch aura probablement la connaissance la plus à jour de la piste et du défi qu'elle propose.

“J'ai beaucoup appris mais c'est une piste très difficile”, dit Vervisch, pilote d'une RS 3 LMS de l'Audi Sport Team Comtoyou en WTCR OSCARO. “L'asphalte est, comment vais-je dire, très étrange, pas comme ce à quoi je suis habitué, et peut-être qu'à la fin des courses, on verra un peu d'usure des pneus.”

À la question de savoir ce à quoi les fans devaient s'attendre du bord de la piste ou devant leur télévision, le Belge a répondu : “C'est un tracé rapide avec deux endroits où l'on peut clairement dépasser. Ce ne sera pas facile mais je suis impatient d'y être.”

Avant la WTCR Race of Chine Ningbo, qui se déroulera du 28 au 30 septembre, Vervisch occupe la 11e place provisoire.

Photo : Audi Sport/Ferdi Kräling Motorsport-Bild GmbH

