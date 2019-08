Syahrin, le pilote malaisien de MotoGP, dévoile son programme de test WTCR

Hafizh Syahrin prévoit de se familiariser avec sa voiture du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO lors d'essais en novembre.

Le pilote MotoGP malaisien passera de deux à quatre roues lors de la WTCR Race of Malaysia à l'occasion de ses débuts en WTCR / OSCARO, pour sa première course automobile.



"Je vais essayer de faire de mon mieux pour obtenir un bon résultat, mais c'est difficile à dire parce que nous n'avons pas encore fait d'essais, [mais] nous allons le faire en Novembre", a déclaré Syahrin, qui sera au volant d'une Volkswagen Golf GTI TCR du Liqui Moly Team Engstler.



Syahrin cumulera deux programmes sur le circuit international de Sepang du 13 au 15 décembre en disputant à la fois les 8 Heures du Championnat du Monde d'Endurance FIM de Sepang et la finale de la saison WTCR. Les deux catégories constituerontles deux têtes d'affiche des Races of Malaysia.



Syahrin sera l'un des trois pilotes wildcards locaux prêts à participer à la WTCR Race of Malaysia. Mitchell Chea et Douglas Khoo participeront également aux trois manches avec des courses pendant la journée, au crépuscule et sous les projecteurs nouvellement installés du circuit international de Sepang.



Photo : Tech 3 Racing

