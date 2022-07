Néstor Girolami a ravivé ses espoirs de remporter le titre en WTCR – FIA World Touring, Car Cup en signant sa seconde victoire de la saison sous le soleil d’Italie.

WTCR Race of Italy, Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, 22-24 juillet 2022WTCR − FIA World Touring, Car Cup, manches 11 et 12 sur 201 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 31m21m.344s (151,9 km/h)2 Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +0.248s3 Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +1.788s4 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +2.099s5 Attila Tassi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR, +6.706sNathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +1m15.763s (153,3 km/h)1 Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 27m10.386s (151,9 km/h)2 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +1.409s3 Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +1.783s4 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +11.857s5 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnuch Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +12.768sGilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m16.494s (151,9 km/h)Goodyear #FollowTheLeader : Mikel Azcona, 200 points2 Néstor Girolami, 164 points3 Rob Huff, 148 points4 Gilles Magnus, 142 points5 Santiago Urrutia, 137 pointsAu volant de sa Honda Civic Type R TCR de l’équipe allemande ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Girolami, qui avait déjà remporté la course d’ouverture de la saison, a résisté à une intense pression du Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) Mikel Azcona pour triompher sur l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi.Ce succès de l’Argentin, qui réside en Italie, dans la Course 1, ajouté à sa cinquième place de la Course 2, lui permet de remonter à la deuxième place du classement provisoire, 36 points derrière Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse) qui a été suivi sur la ligne par Gilles Magnus.Le résultat aurait pu être meilleur pour le jeune Belge du Comtoyou Team Audi Sport, qui a gagné la Course 2, s’imposant, comme Girolami, pour la seconde fois cette saison. Nathanaël Berthon a pris la deuxième place pour le Comtoyou DHL Team Audi Sport, Azcona décrochant un second podium à Vallelunga en troisième position.Norbert Michelisz a poursuivi sa bonne série de résultats avec une quatrième place dans les deux courses pour le Hongrois qui disputait ses 100e et 101e courses en WTCR. Son compatriote Attila Tassi (LIQUI MOLY Team Engstler) s’est classé cinquième de la première course.L’équipier de Berthon, Tom Coronel, a remporté le WTCR Trophy pour la première fois de la saison en Course 1, avant de céder la place en Course 2 à Rob Huff qui s’est imposé pour la dixième fois dans cette catégorie avec sa CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport. La Course 1 a également marqué le 100e départ de Coronel en WTCR, célébré par une sixième place au général – son meilleur résultat de la saison pour l’instant.Les cinq Lynk & Co 03 TCR de Thed Björk, Yann Ehrlacher, Ma Qing Hua, Yvan Muller et Santiago Urrutia n’ont pas couru ce week-end, regagnant leurs stands à la fin du tour de formation des deux courses, en raison des inquiétudes de Cyan Racing concernant la sécurité au niveau des pneus.Par ailleurs, Mikel Azcona a été le King of the Weekend en ETCR FIA eTouring Car World Cup, s’imposant pour Hyundai Motorsport N dans les courses ETCR disputées également à Vallelunga.Néstor Girolami a devancé Mikel Azcona pour remporter la Course 1 émaillée d’incidents sur l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi. Cette victoire était la seconde de la saison pour l’Argentin et sa Honda Civic Type R TCR d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, le Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) Azcona augmentant quant à lui son avance en tête du championnat. Girolami, parti de la pole position, et Azcona ont roulé côte à côte dans les trois premiers virages avant que la Honda ne prenne l’avantage au quatrième. Azcona est ensuite resté à la poursuite de Girolami jusqu’à l’arrivée. RÉSUMÉ COMPLET ICI Gilles Magnus a mené la Course 2 d’un bout à l’autre, ayant pris l’avantage sur son équipier Mehdi Bennani au départ, pour signer sa seconde victoire en WTCR – FIA World Touring Car Cup sur l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi. Le pilote du Comtoyou Team Audi Sport a ajouté cette superbe performance à sa troisième place de la Course 1 alors que Nathanaël Berthon a terminé deuxième, décrochant le podium qui lui avait échappé en fin de matinée. Yann Ehrlacher et Santiago Urrutia auraient dû s’élancer de la première ligne. Mais comme avant la Course 1, les cinq Lynk & Co ont emprunté l’allée des stands à la fin du tour de formation en raison des inquiétudes de Cyan Racing concernant la sécurité au niveau des pneus. Magnus et son équipier Bennani ont donc pris de fait le départ du haut de la grille, les deux Audi négociant les trois premiers virages portière contre portière. Et tandis que Magnus prenait la tête au virage n° 4, Attila Tassi et Berthon dépassaient eux aussi Bennani. RÉSUMÉ COMPLET ICI “Ça a été une course difficile. Avant tout, félicitations à Mikel et Gilles, et à tous mes gars, mon équipe HRC. Ça a été une course très difficile. Je savais dès le début que s’élancer de la pole n’est pas un avantage ici, en ce sens que vous avez moins de grip sur la ligne intérieure, et je m’attendais à un peu de patinage – j’en avais déjà eu. Mais j’ai réussi à me maintenir [au niveau d’Azcona] et le premier virage étant, par chance, à droite, c’était la partie la plus importante de la course. Puis d’essayer de survivre, car il faisait très, très chaud. Quand la voiture de sécurité est entrée en piste, j’ai refroidi les pneus, le moteur, et tout a bien été. En un sens [la neutralisation] a été un soulagement. Mais dans un autre, non, car je pense que Mikel avait quelques soucis de température [avant celle-ci]. Dans mon rétro, je le voyais sortir de mon sillage. À ce moment, je me suis dit que bon, il pourrait peut-être attaquer. Quand il réduisait l’écart, il avait ses soucis de température et quand la voiture de sécurité est arrivée, tout le monde a pu refroidir son moteur – ça a donc été un soulagement, mais aussi une source d’inquiétude de savoir s’il avait des réserves pour m’attaquer.”“Bien que cette course ait été plus courte que la première, elle m’a semblé encore plus dure. Je ne sais pas pourquoi. Bien sûr [il y avait] la chaleur et la fatigue de la Course 1, mais quand même… Je ne sais pas ce que ce gars [Mikel Azcona] avale au petit-déjeuner, car il a un double programme [ETCR et WTCR] ! Mais gros respect pour lui, car je suis mort et il doit être encore plus mort… Avant tout chose, grosses félicitations à mon équipier, Nath. Grosses félicitations à Mikel. Encore une fois sur le podium. Ça a été très dur. Nous avions tous à l’esprit le pneu avant-droit, le pneu avant-droit… Gagner ainsi n’est peut-être pas une belle façon de le faire, gagner de manière plus normale aurait été mieux, mais bon. Mais c’est comme ça, notre vitesse était bonne et ce sont de gros points d’encaissés. C’est le second podium pour nous aujourd’hui, donc un week-end parfait. Je n’aurais pu imaginer mieux. La course a été dure, bien que j’aie toujours eu une belle avance sur Nath, mais j’entendais quand même toujours les pneus hurler. Je pouvais sentir les petites vibrations. Ce n’était peut-être que dans ma tête, mais on y pense toujours et ça rend les choses encore plus dures. Mais on l’a fait et je suis très content.”Les manches 13 et 14 de la WTCR – FIA World Touring Car Cup 2022, sur la WTCR Race of Alsace, se dérouleront sur le Circuit de l’Anneau du Rhin, près des villes de Colmar et Mulhouse, du 5 au 7 août. Cliquez ICI pour plus d’information.