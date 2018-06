Szabó se tourne vers la Slovaquie après une difficile WTCR Race of Portugal

Le Hongrois Zsolt Szabó était dans une bonne dynamique après les qualifications en égalant son meilleur résultat avec une 12e place dans la première qualification mais sa visite à Vila Real s’est rapidement compliquée. Il a été pris dans le carambolage du premier tour dans la course 1, et n’a jamais pu retrouver sa forme initial en raison des dégâts occasionnés sur sa Cupra TCR du Zengő Motorsport.

« Suite à l’accident, nous avons eu quelques problèmes avec la voiture au cours [de la seconde qualification] et nous avons eu des problèmes dans la course 2 », a expliqué Szabó . « J’ai essayé de faire avec ce problème et le résoudre durant la course et j’ai ralenti un peu mais la voiture n’a pas réagi de la bonne façon et j’ai dû abandonner [et ne pas prendre part à la course 3]. »

« C’était vraiment un mauvais week-end pour moi mais je suis vraiment content [de mon rythme] car j’aurais pu me battre pour les points et j’espère que je pourrais le faire également en Slovaquie. L’équipe a fait un travail incroyable pour réparer la voiture, c’est pourquoi j’ai pu rejoindre la grille [le dimanche]. »

Norbert Nagy, l’équipier de Szabó, a terminé 14e de la course 1, 13e dans la course 2, mais a abandonné dans la course 3.

La WTCR Race of Slovaquia se tiendra sur le Slovakia Ring du 13 au 15 juillet.

