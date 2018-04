TAG Heuer récompense la vitesse et l’efficacité en tant que Partenaire Officiel du WTCR

TAG Heuer récompensera la vitesse et l'efficacité dans le WTCR – World Touring Car Cup présenté par OSCARO après avoir signé en tant que Partenaire Officiel.

Cette association avec Eurosport Events qui a débuté en 2016 en support du FIA World Touring Car Championship a été renouvelée pour une troisième année. En plus du populaire TAG Heuer Best Lap Trophy, le TAG Heuer Most Valuable Driver fera l'objet d'une grande première pour la compétition en circuit.



Le TAG Heuer Most Valuable Driver (MVD) apportera un concept excitant lancé pour la première fois en sport US au tout nouveau WTCR. A partir de l'ouverture de la saison au Maroc, le TAG Heuer MVD sera attribué au pilote qui marquera le plus de points sur un week-end, et qui recevra une prestigieuse montre TAG Heuer.



Cette nouvelle initiative sera soutenue par une vidéo consacrée aux meilleurs moments des performances du pilote lauréat, vidéo qui sera à son tour mise en avant sur les différents réseaux sociaux du WTCR. Le TAG Heuer Most Valuable Driver sera également annoncé lors des retransmissions en direct de chaque course.



François Ribeiro, le Directeur de Eurosport Events, se réjouit de cette nouveauté : "Nous sommes très heureux d'annoncer que le partenariat entre Eurosport Events et TAG Heuer continuera pour une troisième année. Pour 2018, il s'agira de bien plus qu'un simple partenariat avec le lancement du TAG Heuer Most Valuable Driver. Il s'agit d'un concept qui apporte un vrai plus dans des disciplines sportives américaines, comme la NBA et la NFL, et qui sera apportée aux circuits de course à travers le monde. Cela sera très excitant de regarder des pilotes batailler durant un week-end pour être le TAG Heuer MVD."



Les pilotes du WTCR auront quatre occasions de marquer des points sur le week-end : dans la phase Q3 de la Seconde Qualification, en Course 1, en Course 2 et en Course 3. Le barème est le suivant :



Barème de points (courses seulement, le top 5 de la Q3 marquent 5-4-3-2-1 points):

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 27 20 17 14 12 10 8 6 4 2 R2 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 R3 30 23 19 16 13 10 7 4 2 1

Gordon Shedden, du Audi Sport Leopard Lukoil Team, n'est pas étranger au format de trois courses par week-end. Le pilote écossais est triple vainqueur du British Touring Car Championship, qui propose trois courses à chaque épreuve. "J''ai l'habitude de trois courses par meting et, paradoxalement, le plus important n'est pas de gagner, mais de tirer le meilleur de vos mauvais jours en marquant le plus de points possibles", a indiqué Shedden, qui pilotera une Audi RS3 LMS en WTCR.



Le soutien de TAG Heuer au WTCR inclura également le TAG Heuer Best Lap Trophy, attribué au pilote ayant signé le meilleur tour sur les trois courses du week-end. De plus, TAG Heuer est le Partenaire Chronométrage Officiel du WTCR, et bénéficiera d'un certain nombre d'opportunités promotionnelles dont des affichages en bord de piste, et des opérations promotionnelles avec des invités.



Marrakech accueille la manche d'ouverture de la saison, la WTCR AFRIQUIA Race of Morocco les 7 et 8 avril, le premier des dix week-ends de course qui se disputeront dans neuf pays sur quatre continents.