Tarquini espère que sa voiture va être réparée en WTCR

Gabriele Tarquini espère pouvoir reprendre la piste à la WTCR Race of Macau suite à son accident ce matin en Essais Libres 1.

Tarquini, qui a remporté le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à Macao en 2018, a commis une rare erreur lors de cette séance de 45 minutes, percutant le mur au virage de Police et infligeant des dégâts non négligeables à l'avant de sa Hyundai N Squadra Corse i20 R5.



“J'ai bloqué les roues avant, je suis sorti de la trajectoire et c'était impossible de passer le virage, rien de spécial,” relate Tarquini. “Il y a beaucoup de dégâts malheureusement, mais j'espère qu'ils pourront réparer la voiture pour la deuxième séance. J'ai perdu beaucoup de temps de piste, mais je vais faire de mon mieux pour revenir.”



Le coéquipier de Tarquini, Norbert Michelisz, qui a signé le meilleur temps de la séance, a déclaré s'attendre au retour en piste de l'Italien en Essais Libres 2, séance prévue à 13h40, heure locale.



“Je n'ai pas regardé la voiture, mais nous avons ici les meilleures personnes qui soient, donc je pense que ça ira pour lui,” déclare Michelisz.

