Le pilote de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse s'est classé cinquième dans les courses 1 et 2 avant de monter sur la dernière marche du podium dans la course 3, après avoir pris le départ en huitième position sur sa Hyundai i30 N TCR équipée par Goodyear.



"Ma troisième course a été sans aucun doute ma meilleure", a déclaré le vainqueur du titre WTCR 2018. "Dans les deux premières, j'ai eu un problème sur la voiture. Lors de la première course, j'ai survécu au premier tour et même si j'étais sixième et que je pensais que les dépassements étaient toujours très difficiles, j'avais le rythme. Le rythme était très bon et j'ai essayé d'attaquer et j'ai fait quelques bonnes manœuvres, dépassant quatre voitures, je crois. Mais malheureusement pour moi, la course a été trop courte. Les deux gars devant étaient très loin".