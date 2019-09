Tarquini : j’aiderais Michelisz dans la lutte pour le titre en WTCR

Gabriele Tarquini aidera Norbert Michelisz à lui succéder en tant que roi du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Bien que le champion en titre du WTCR / OSCARO soit toujours en course mathématique pour remporter la couronne pour la deuxième fois, il a largement écarté ses espoirs de renouer avec un nouveau sacre.



Au lieu de cela, l'Italien soutiendra son coéquipier de l'équipe BRC Hyundai N Squadra Corse, Michelisz, qui occupe la tête du classement avant la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan le mois prochain.



"Je suis loin au classement et je suis prêt à aider Norbi en toute circonstance," dit Tarquini. "L'an dernier, j'étais toujours en tête du championnat devant Norbi, mais l'écart était très faible, sauf dans la Course 2 et la Course 3 à Macao où il était clair que Norbi n'était plus dans la course au titre. Mais il a fait un travail fantastique, il m'a beaucoup aidé et je suis prêt à rendre ce qu'il a fait l'année dernière."



Lorsqu'on lui a demandé comment il avait l'intention d'aider son collègue sur Hyundai, Tarquini a répondu : "Il a de l'expérience, donc il n'a pas besoin de mon aide pour aborder la lutte pour le titre, mais sur la piste si je suis devant lui ou derrière lui en position de l'aider, je le ferai avec grand plaisir. Il mérite le titre, c'est sûr."



Tarquini a démontré les efforts qu'il est prêt à faire pour aider Michelisz lorsqu'il a sacrifié sa victoire dans la Course 2 de la WTCR Race of China en laissant son coéquipier hongrois passer pour passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Et bien que Michelisz soit réticent à discuter de ses perspectives de titre, il apprécierait le soutien de Tarquini.



"Si j'avais la chance de choisir quelqu'un pour m'aider dans une situation comme celle-ci, je choisirais Gabriele en raison de son expérience ", a déclaré Michelisz. "Je suis heureux d'être près de lui parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je peux apprendre, pas seulement au niveau pilotage."



"Si vous courez sur un niveau comme celui-ci [en WTCR / OSCARO] vous devez comprendre que parfois vous n'êtes pas en mesure de vous battre. Je n'étais pas en mesure de me battre pour le titre à Macao l'année dernière, alors j'ai [fait ce que j'ai pu pour Gabriele]. C'est mon coéquipier et je l'aime bien en tant que personne. C'est un intérêt commun pour l'équipe."

The post Tarquini : j’aiderais Michelisz dans la lutte pour le titre en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.