Tarquini : le crash à Macao est « ma faute »

Gabriele Tarquini reconnaît sa responsabilité dans sa mésaventure en qualifications qui pourrait compromettre ses espoirs de remporter le premier titre en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Tarquini, qui a obtenu la huitième place en première qualification pour la course 1, a tapé le mur dans Q1 lors de la deuxième qualification, lui laissant une lointaine 14e place sur la grille des courses 2 et 3 dimanche.



«C’est Macao, l'erreur vient de moi», a déclaré le pilote du BRC Racing Hyundai. «J'ai un peu raté e point de freinage, bloqué les pneus avant et j'étais dans la barrière [de pneus]. Macao n'est pas facile, même avec l'expérience, c'était ma faute, que puis-je dire de plus ?"



Malgré sa mésaventure du jour, Tarquini, qui occupe la tête du classement avec 39 points, ne renonce pas à ses rêves de titre.



“Macao est une loterie. Aujourd'hui n'était pas ma journée mais demain est un autre jour et nous verrons. Tout peut arriver à Macao et la réussite n'était pas avec moi cette fois, mais ce peut être pour demain ou après-demain. Ce n’est pas le meilleur départ mais devenir champion est toujours mon objectif. "

