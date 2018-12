Gabriele Tarquini admet qu'il fera face à un challenge encore plus difficile alors qu'il prépare déjà sa quête d'un second titre en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO en 2019.

Tarquini a décroché le premier titre WTCR OSCARO * lors de la palpitante finale de la saison à Macao le mois dernier.



Hyundai Motorsport a annoncé lundi que l'Italien ferait à nouveau campagne sur une i30 N TCR en WTCR OSCARO la saison prochaine, ce qui confirme que l'Italien poursuivra son engagement avec la marque coréenne, malgré une opposition encore plus vive après l'arrivée de Nicky Catsburg et Augusto Farfus en tant que pilotes du service compétition clients de Hyundai Compétition aux côtés de Norbert Michelisz, déjà présent dans l'équipe en 2018.



«Cette année, le championnat était très relevé», a déclaré Tarquini, qui a battu Yvan Muller dans la course au titre du WTCR OSCARO pour trois points. «L'année prochaine, je m'attends à ce que la compétition soit encore plus serrée, avec plus de constructeurs et plus de pilotes - y compris mes nouveaux coéquipiers - à combattre. Ensemble, nous pouvons maintenant travailler au cours de l'hiver pour préparer la saison prochaine et veiller à ce que la i30 N TCR soit à nouveau en tête du classement. "



* Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

The post Tarquini : le WTCR sera encore plus difficile à remporter en 2019 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.