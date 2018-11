Gabriele Tarquini abordera la dernière manche de la saison du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO la semaine prochaine en tête du championnat mais en gardant à l'esprit la réputation de cette redoutable course en ville.

Tarquini, qui mène au championnat avec 39 points d'avance sur Yvan Muller après 27 courses, n'a plus couru sur le tracé hyper exigeant de 6.120 km depuis 2014 et sait à quelle vitesse une erreur peut se payer cash dans la cité asiatique, alors qu'il cherchera à demeurer en tête du classement au volant de sa Hyundai i30 N TCR du BRC Racing.



"Je vais me concentrer sur le titre, mais c’est une loterie et tout peut se passer à Macao", a déclaré Tarquini. "Vous pouvez avoir des problèmes et vous devez rester en-dehors des ennuis. Ce n’est probablement pas le meilleur endroit pour moi quand vous avez l'avantage au classement, probablement la meilleure course pour Yvan [Muller] qui doit reprendre la première place. C’est un week-end spécial et stimulant pour tout le monde, mais j’y irai avec le sourire en pensant au titre. "



La WTCR Race of Macau, qui compte pour la Suncity Group Macau Guia Race, aura lieu du 15 au 18 novembre. Sept pilotes sont mathématiquement en lice pour le titre.

The post Tarquini, leader du WTCR : Macao est une loterie, tout peut arriver appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.