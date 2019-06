Tarquini : n’attendez pas une victoire de ma part en WTCR sur le ‘Ring

Gabriele Tarquini a exclu une victoire lors de la prochaine WTCR Race of Germany, car il n'est tout simplement pas assez rapide sur la Nürburgring Nordschleife.

Tarquini, vainqueur du premier titre en WTCR / OSCARO, décrit sa "relation" avec l'emblématique piste de 25,378 kilomètres comme "très étrange", ajoutant qu'il n'est pas "très bon sur la Nordschleife".



Mais, en mode remontée dans la course au titre, la position de Tarquini est loin d'être idéale compte tenu de son besoin absolu de marquer autant de points que possible dans son i30 de l'équipe BRC Hyundai N Squadra Corse.



"Je ne suis pas aussi bon que les autres sur la Nordschleife, je n'ai aucun problème à le dire", confesse le vétéran italien. "Je ne suis pas dans le rythme, j'ai beaucoup de mal et je suis sorti de la route deux fois l'an dernier."



Tarquini admet que son rythme sur la Nordschleife pourrait s'améliorer s'il avait plus d'occasions d'y rouler. Mais alors que beaucoup de ses rivaux comptent sur les simulateurs pour maîtriser les nouveaux tracés de piste, Tarquini admet que ce n'est pas une option pour lui.



"Comme les autres pilotes de l'ancienne génération, je tombe malade au bout de deux tours et je ne peux donc pas utiliser le simulateur", a déclaré le pilote de 57 ans, double vainqueur cette saison en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO. "D'accord, vous pouvez faire de la course VLN ou faire quelques tours mais ce n'est pas facile car le coût est très élevé. Louer la Nordschleife a un coût énorme. Avec un simulateur, pratiquement sans frais, vous pouvez courir autant que vous voulez."



La WTCR Race of Germany aura lieu du 20 au 22 juin. Tarquini est septième au championnat après 12 manches.

