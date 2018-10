Tarquini n’est pas surpris par la vitesse de Ceccon en WTCR

Gabriele Tarquini savait il y a déjà cinq ans que Kevin Ceccon avait le talent nécessaire pour être performance en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Ceccon a impressionné en signant la pole position DHL pour la course 3 lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan hier, sa première dans le championnat et la première pour l'Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris et le Team Mulsanne.



Tarquini, le leader du titre WTCR OSCARO qui rejoindra Ceccon sur la première ligne de la grille pour la course 3 sur sa Hyundai i30 N TCR du BRC Racing, a déclaré: «Je le connais depuis cinq ans et je pense qu'à un moment donné je l'ai encouragé à essayé le supertourisme. Il est l'un des grands talents en Italie - il était un bon pilote de monoplace mais il est aussi bon dans une voiture de supertourisme".



Tarquini est en photo à gauche avec Ceccon (centre).

