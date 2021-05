Gabriele Tarquini agira comme un véritable joueur de football cette saison en WTCR - FIA World Touring Car Cup, avec une approche fondée sur "la défense et l'attaque".

Le premier champion du WTCR, sacré en 2018, tentera de décrocher une deuxième couronne, mais il est également prêt à passer en mode défensif si cela aide son coéquipier Norbert Michelisz, lui aussi au volant d'une Hyundai, à renouer avec le titre après celui décroché par le pilote hongrois en 2019.



"L'objectif, comme d'habitude, est de gagner ", a déclaré Tarquini, qui pilotera la toute nouvelle Hyundai Elantra N TCR chaussée de pneus Goodyear. "Mon expérience m'a aidé au cours des dernières saisons et je peux aussi être un joueur collectif, donc si je suis hors de la lutte pour le titre, je peux faire partie de la lutte en aidant un coéquipier."



"En 2019, j'étais très heureux de la saison et de la victoire de Norbi", continue le vétéran italien. "J'ai un esprit d'équipe. Je serai plus heureux si la lutte pour le titre me concerne directement mais, si ce n'est pas le cas, je serai plus qu'heureux de faire partie de ce jeu d'équipe."



Tarquini portera les couleurs de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse dans le championnat WTCR 2021, qui débutera sur la légendaire Nürburgring Nordschleife de 25,378 kilomètres en Allemagne du 3 au 5 juin.

